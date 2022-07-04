«Нью-Сейнтс» - «Линфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Проводим анализ линии ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч квалификации Лиги чемпионов «Нью-Сейнтс» - «Линфилд». Игра состоится 5 июля 2022 года на футбольном стадионе «Парк Холл» в Уэльсе.
«Нью-Сейнтс»
«Нью-Сейнтс» завоевал титул чемпиона в прошлом созыве валлийской премьер-лиги. По ходу проведения турнира команда одержала 25 побед за 32 тура, пропустив от соперников только 26 голов.
Фиксируем, что в пяти прошлых официальных матчах «Нью-Сейнтс» ставка на ТБ(2,5) гола принесла выигрыш в четырех случаях.
«Линфилд»
«Линфилд» выступает в квалификации Лиги чемпионов, как золотой призер прошлого розыгрыша лиги Северной Ирландии. Клуб финишировал на первом месте с такими результатами: 24 победы, 11 ничьих и три поражения.
Если взять четыре прошлых матча «Линфилда» на выезде, то в них клуб не допускал проигрышей – четыре победы и ничья.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нью-Сейнтс» - 1.854
- Ничья – 3.650
- Победит «Линфилд» - 4.090
Статистика
- «Нью-Сейнтс» выиграл 8 из прошлых 10 матчей всех турниров на своем поле
- «Линфилд» забивал по два гола в 2 из последних 3 официальных матчей
- В двух последних матчах на своем поле «Нью-Сейнтс» забил 10 мячей
Прогноз
На этот матч советуем рассмотреть ставку с условием «обе команды забьют – да» с коэффициентом 1.800 в букмекерской конторе Pinnacle.