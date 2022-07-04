«Балканы» - «Жальгирис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Вашему вниманию обзор линии ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч квалификации Лиги чемпионов «Балканы» - «Жальгирис». Поединок пройдет 5 июля 2022 года на футбольной арене «Фадил Вокрри».

«Балканы»

«Балканы» завоевали чемпионский титул лиги Косово в прошлом сезоне. К финишу чемпионата команда пришла с такими показателями успешности: 23 победы, семь ничьих и шесть поражений.

Если взять 10 прошлых домашних матчей «Балкан», то в шести из них хозяева добивались побед над соперниками без пропущенных голов.

«Жальгирис»

«Жальгирис» является чемпионом Литвы минувшего сезон. В текущем розыгрыше Первого дивизиона клуб тоже удерживает лидерство по итогам 18-и сыгранных туров: 12 побед, пять ничьих и один проигрыш.

В шести предыдущих гостевых матчах всех турниров футболисты «Жальгириса» добивались побед, а общая серия без поражений на выезде у команды длится 15 поединков.

Котировки БК Pinnacle

Победят «Балканы» - 2.910

Ничья – 3.200

Победит «Жальгирис» - 2.510

Статистика

«Балканы» забивали минимум два гола 5 последних матчах на своем поле

«Жальгирис» забивал минимум два гола 9 из последних 13 гостевых матчей

«Жальгирис» выиграл 4 предыдущих поединка в рамках всех турниров

Прогноз

На этот матч рекомендуем ставку ТБ(2) гола с коэффициентом 1.505 в букмекерской конторе Pinnacle.