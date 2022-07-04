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«Балканы» - «Жальгирис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

04 Июля 2022 • 14:26 Комментировать

Вашему вниманию обзор линии ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч квалификации Лиги чемпионов «Балканы» - «Жальгирис». Поединок пройдет 5 июля 2022 года на футбольной арене «Фадил Вокрри».

«Балканы»

«Балканы» завоевали чемпионский титул лиги Косово в прошлом сезоне. К финишу чемпионата команда пришла с такими показателями успешности: 23 победы, семь ничьих и шесть поражений.

Если взять 10 прошлых домашних матчей «Балкан», то в шести из них хозяева добивались побед над соперниками без пропущенных голов.

«Жальгирис»

«Жальгирис» является чемпионом Литвы минувшего сезон. В текущем розыгрыше Первого дивизиона клуб тоже удерживает лидерство по итогам 18-и сыгранных туров: 12 побед, пять ничьих и один проигрыш.

В шести предыдущих гостевых матчах всех турниров футболисты «Жальгириса» добивались побед, а общая серия без поражений на выезде у команды длится 15 поединков.

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Балканы» - 2.910
  • Ничья – 3.200
  • Победит «Жальгирис» - 2.510

Статистика

  • «Балканы» забивали минимум два гола 5 последних матчах на своем поле
  • «Жальгирис» забивал минимум два гола 9 из последних 13 гостевых матчей
  • «Жальгирис» выиграл 4 предыдущих поединка в рамках всех турниров

Прогноз

На этот матч рекомендуем ставку ТБ(2) гола с коэффициентом 1.505 в букмекерской конторе Pinnacle.

Прогноз: ТБ (2) гола
1.50 ПОСТАВИТЬ!
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Евро-Футбол.Ру,
Жальгирис прогнозы на футбол Балканы
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