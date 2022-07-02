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Лига чемпионов

​«Мы выбивали мегакоманды»: Модрич не считает, что «Реалу» повезло в Лиге чемпионов

02 Июля 2022 • 18:30 Комментировать

Хавбек «Реала» Лука Модрич не согласен с мнением о том, что «Реалу» повезло выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

«Мы выбили чемпиона Франции [«ПСЖ»], затем выбили действующего на тот момент победителя Лиги чемпионов [«Челси], после этого - «Манчестер Сити» и команду, которая провела фантастический сезон [«Ливерпуль»] и осталась в шаге от трофеев. Это были вау-команды. И все говорят, что нам очень повезло? Как же можно выбить все эти мегакоманды незаслуженно, я не понимаю?!

Всегда есть такой тезис, что «Реал» за счёт удачи выигрывает титулы. Я не против, если так будет и дальше. Впечатления – другим, а нам – победы», - цитирует Модрича Sportske novosti.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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