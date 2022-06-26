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Лига чемпионов

​Куртуа сделал татуировку на память о триумфе в Лиге чемпионов

26 Июня 2022 • 17:34 Комментировать

Тибо Куртуа стал главным героем финального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0) благодаря голу Винисиуса Жуниора. Бельгийский вратарь сделал ряд сэйвов и был признан лучшим игроком финала. В прошлый раз голкиперу удавалось стать лучшим футболистом финала Лиги чемпионов в далёком 2008 году – тогда это был Эдвин ван дер Сар.

На память о финальном матче Тибо Куртуа сделал татуировку. Она представляет собой изображение футбольных ворот, защищённых кирпичной стеной.  На стене можно увидеть инициалы и игровой номер Куртуа, а рядом – трофей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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