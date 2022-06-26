​Куртуа сделал татуировку на память о триумфе в Лиге чемпионов

Тибо Куртуа стал главным героем финального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0) благодаря голу Винисиуса Жуниора. Бельгийский вратарь сделал ряд сэйвов и был признан лучшим игроком финала. В прошлый раз голкиперу удавалось стать лучшим футболистом финала Лиги чемпионов в далёком 2008 году – тогда это был Эдвин ван дер Сар.

На память о финальном матче Тибо Куртуа сделал татуировку. Она представляет собой изображение футбольных ворот, защищённых кирпичной стеной. На стене можно увидеть инициалы и игровой номер Куртуа, а рядом – трофей Лиги чемпионов.