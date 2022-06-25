​Чеферин знает, как решить проблему с усталостью игроков

В последние годы футболисты и тренеры то и дело жалуются на напряжённый календарь, способствующий накоплению усталости. Глава УЕФА Александер Чеферин знает, как решить эту проблему.

«В национальных лигах должно быть не более 18 клубов, но президенты ассоциаций с этим не согласны. Плюс нужно понимать, что два кубковых турнира в стране – перебор», - сказал Чеферин La Gazzetta dello Sport.

Судя по всему, основные претензии Александера Чеферина направлены к Англии, ведь именно там на фоне 20 клубов в чемпионате существуют два кубковых турнира. Раньше так было и во Франции, но Кубок лиги там упразднили.