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Лига чемпионов

​Родриго рассказал, как ругался с Анчелотти в финале Лиги чемпионов

25 Июня 2022 • 15:45 Комментировать

Форвард «Реала» Родриго, ставшим героем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», вспомнил о финальной игре турнира против «Ливерпуля».

В программе Bola da Vez Родриго рассказал, что из-за своих полуфинальных подвигов он очень хотел выйти на поле в финале.

«В конце я начал ругаться с Анчелотти. Говорил: «Я должен играть, я должен», - поделился воспоминаниями бразилец.

Родриго также напоминал Анчелотти о своих ключевых голах в дуэли с «Манчестер Сити».

«Я говорил: «Мы здесь из-за меня, верно? Я должен играть», - рассказал Родриго.

В итоге Родриго вышел на поле в компенсированное ко второму тайму время. Он заменил Винисиуса – автора единственного гола в финальном поединке.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго
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