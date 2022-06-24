Полузащитник «ПСЖ» попытался объяснить, почему клуб так и не выиграл Лигу чемпионов

Испанский полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера в разговоре с журналистами пытался объяснить, почему парижская команда так и не выиграла Лигу чемпионов.

Эррера сказал As, что два года назад парижане упустили огромное количество моментов в матче с «Баварией», а в последнем розыгрыше 160 минут превосходили мадридский «Реал», но всё равно не смогли выиграть и пройти в следующий раунд турнира.

«Снимаю шляпу перед «Реалом» и его характером, но мы были лучше», - добавил Эррера.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «ПСЖ» в рамках 1/8 финала уступили мадридскому «Реалу», который в итоге выиграл трофей.