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Лига чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» попытался объяснить, почему клуб так и не выиграл Лигу чемпионов

24 Июня 2022 • 08:04 Комментировать (1)

Испанский полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера в разговоре с журналистами пытался объяснить, почему парижская команда так и не выиграла Лигу чемпионов.

Эррера сказал As, что два года назад парижане упустили огромное количество моментов в матче с «Баварией», а в последнем розыгрыше 160 минут превосходили мадридский «Реал», но всё равно не смогли выиграть и пройти в следующий раунд турнира.

«Снимаю шляпу перед «Реалом» и его характером, но мы были лучше», - добавил Эррера.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «ПСЖ» в рамках 1/8 финала уступили мадридскому «Реалу», который в итоге выиграл трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Андер Эррера
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