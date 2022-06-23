Зидан: «Три подряд победы «Реала» в Лиге чемпионов не могут быть везением»

Легендарный французский полузащитник, а ныне футбольный тренер Зинедин Зидан вспомнил о своих трех победах с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Триумф в Лиге чемпионов не может быть везением. А тем более три раза подряд. Был проделан огромный труд. Тогда я работал как сумасшедший. Даже когда приходил домой, мой мозг оставался на стадионе. Я думал о тренировках каждый день», - передает слова «Зизу» издание Lequipe.

Напомним, что Зинедин приводил «королевский клуб» к победам в Лиге чемпионов в 2016, 2017 и 2018 годах.

В настоящий момент Зидан находится без работы. Его сватают в «ПСЖ» и сборную Франции.