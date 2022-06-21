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Лига чемпионов

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал победой «Интера» из Андорры

21 Июня 2022 • 17:58 Комментировать
Ла-Фиорита
1:2
Интер Эскальдес
2-й тайм

Ещё недавно «Реал» с «Ливерпулем» играли в Париже за трофей Лиги чемпионов, а сегодня в главном еврокубке стартовал уже новый сезон. Лучшие команды Сан-Марино и Андорры первыми вышли на поле. В первом полуфинале отборочного раунда «Ла-Фиорита» забила «в раздевалку» «Интеру» из Эскальдеса, на что гости ответили дублем Хениса Сольдевилы - 2:1.

Также сегодня сыграют «Левадия» из Таллина и «Викингур», представляющий Рейкьявик. Здесь определится соперник «Интера». 

Протокол игры  
Ла-Фиорита 1:2Интер Эскальдес
(1:0) Ринальди Данило45'   
  55'Сольдевила Хенис (1:1)
  66'Сольдевила Хенис (1:2)
Виван ДжанлукаМиори МануэльСанчез Мосе  71' (Томассини Давид (  71') Фатика ЛоренцоГрандони АндреаАмати Армандо   74'Палацци Никола  71' (Анастаси Маттиа (  71') Лаго Рамиро  63' (Абоуззиане Сами (  63'   90') Грасси АндреаРинальди ДанилоЧинотти Франческо
Запасные: Костантини МаттиаФаэтанини АнджелоБонифаци ЛукаВентурини СимонеГрегори ЭмануэлеНери АланАнтонио ПеллегриноВайерани Давиде
Кока ХесусРока ЖордиФехер Рауль   57'Де Нова ИванГальего АдриаАридай Кабрера  60' (Бельхаджи Ахмед (  60') Мартинес Виктор  69' (Де ла Торре Анхель (  69') Рубио Хесус II  87' (Лима Ильдефонс (  87') Касадесус Виктор  69' (Морено Серхио (  69') Сольдевила Хенис   39'  87' (Рубио Хорди (  87') Андреу Саша
Запасные: Бетриу ЖордиДа Сильва ЖозепМуньоз Адриан
21 июня. Стадион "Vikin".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Эскальдес Ла-Фиорита
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ЛА-ФИОРИТА ИНТЕР ЭСКАЛЬДЕС
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Идет 98 минута Ла-Фиорита 1:2 Интер Эскальдес
21.06  22:30 Левадия Таллин ... Викингур Рейкьявик 1.85 3.70 3.95
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