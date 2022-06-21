Новый сезон Лиги чемпионов стартовал победой «Интера» из Андорры

Ещё недавно «Реал» с «Ливерпулем» играли в Париже за трофей Лиги чемпионов, а сегодня в главном еврокубке стартовал уже новый сезон. Лучшие команды Сан-Марино и Андорры первыми вышли на поле. В первом полуфинале отборочного раунда «Ла-Фиорита» забила «в раздевалку» «Интеру» из Эскальдеса, на что гости ответили дублем Хениса Сольдевилы - 2:1.

Также сегодня сыграют «Левадия» из Таллина и «Викингур», представляющий Рейкьявик. Здесь определится соперник «Интера».