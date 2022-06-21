Новый сезон Лиги чемпионов стартовал победой «Интера» из Андорры

Ещё недавно «Реал» с «Ливерпулем» играли в Париже за трофей Лиги чемпионов, а сегодня в главном еврокубке стартовал уже новый сезон. Лучшие команды Сан-Марино и Андорры первыми вышли на поле. В первом полуфинале отборочного раунда «Ла-Фиорита» забила «в раздевалку» «Интеру» из Эскальдеса, на что гости ответили дублем Хениса Сольдевилы - 2:1.
Также сегодня сыграют «Левадия» из Таллина и «Викингур», представляющий Рейкьявик. Здесь определится соперник «Интера».
Протокол игры
|(1:0) Ринальди Данило45'
|55'Сольдевила Хенис (1:1)
|66'Сольдевила Хенис (1:2)
Виван Джанлука•Миори Мануэль•Санчез Мосе 71' (Томассини Давид ( 71') •Фатика Лоренцо•Грандони Андреа•Амати Армандо • 74'Палацци Никола 71' (Анастаси Маттиа ( 71') •Лаго Рамиро 63' (Абоуззиане Сами ( 63' ) • 90'Грасси Андреа•Ринальди Данило•Чинотти Франческо
Кока Хесус•Рока Жорди•Фехер Рауль • 57'Де Нова Иван•Гальего Адриа•Аридай Кабрера 60' (Бельхаджи Ахмед ( 60') •Мартинес Виктор 69' (Де ла Торре Анхель ( 69') •Рубио Хесус II 87' (Лима Ильдефонс ( 87') •Касадесус Виктор 69' (Морено Серхио ( 69') •Сольдевила Хенис 39' 87' (Рубио Хорди ( 87') •Андреу Саша
Запасные: Бетриу Жорди•Да Сильва Жозеп•Муньоз Адриан
21 июня. Стадион "Vikin".