«ПСЖ» избежал наказания за хулиганское поведение Леонардо и аль-Хелаифи после матча с «Реалом»

«ПСЖ» вышел сухим из воды из истории с натиском спортивного директора Леонардо и владельца клуба шейха аль-Хелаифи на судей после проигранного «Реалу» матча в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сразу после бесславного поражения, приведшего к вылету «ПСЖ» из Лиги чемпионов, оба отправились в судействую комнату, где откровенно потеряли голову. Аль-Хелаифи даже порвал судейский флажок, но в итоге ему все сошло с рук.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал дисквалификацией на один матч лишь Леонардо, но она автоматически аннулировалась из-за того, что бразилец между делом перестал работать в клубе. Что до аль-Хелаифи, то его трогать не решились, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo. Видимо, побоялись.