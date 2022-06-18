Для Черчесова сезон начнётся уже 6 июля

Станислав Черчесов на славу поработал во второй половине минувшего сезона с «Ференцварошем», но вскоре для него начнется новая кампания. Сезон для венгерского клуба стартует уже шестого июля, когда команда сразится с казахским «Тоболем» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Через неделю состоится ответный матч.

А вот чемпионат Венгрии начнется чуть позже - 29 июля. Пока же Черчесов и его команда проводят свой второй тренировочный сбор, он проходит в австрийском Тироле и продлится до 29 июня.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года, ранее он тренировал российскую сборную.