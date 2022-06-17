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Лига чемпионов

Игрок «Реала» рассказал, как посмеялся над Салахом после победы в Лиге чемпионов

17 Июня 2022 • 11:40 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Родриго вспомнил, как посмеялся над форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом после финала Лиги чемпионов в Париже.

«После финального свистка футболисты «Реала» начали бурно радоваться победе. Салах, как и всего игроки «Ливерпуля», покидал поле в расстроенных чувствах. К нему подошел Лука Модрич и сказал: «Мохамед, попробуй в следующий раз». Я услышал эти слова и засмеялся», - цитирует бразильского форварда ESPN Brazil.

Напомним, что триумфатором Лиги чемпионов стал «Реал». Подопечные Карло Анчелотти победили «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол забил Винисиус.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Родриго Мохамед Салах
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