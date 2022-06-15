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Французский профсоюз футболистов отреагировал на возможное создание нового турнира от УЕФА

15 Июня 2022 • 17:35 Комментировать

Французский профсоюз профессиональных футболистов (UNFP) не стал поддерживать идею создания нового клубного турнира под эгидой УЕФА.

На жалобы о создании никому не нужной Лиги наций, УЕФА ответил созданием еще одного турнира, сообщает официальный сайт французского профсоюза игроков. По данным источника, новый трофей будет разыгрываться в США в середине августа. В турнире будут принимать участие четыре клуба, тремя из них станут победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

«Как еще можно облегчить такой безумный международный календарь, если не созданием нового турнира?» — сообщается в заявлении профсоюза.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА UNFP
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