УЕФА придумал новый турнир для европейских грандов

В УЕФА задумались над запуском нового футбольного турнира, об этом стало известно журналистам французского издания Lequipe.

По информации источника, соревнование будет проходить летом. Участие в нем будут принимать всего четыре клуба - триумфатор Лиги чемпионов, а также еще три топ-команды, отбор которых будет производиться пока по неизвестному принципу. Новый турнир могут включить в календарь с 2024 года, когда поменяется формат проведения Лиги чемпионов.

Планируется, что соревнование будет проходить в формате «Финала четырех». Местом проведения, скорее всего, утвердят Соединённые Штаты Америки.