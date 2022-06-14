Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Ференцварош» Черчесова встретится с «Тоболом» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

14 Июня 2022 • 16:35 Комментировать
Тобол
...
Ференцварош
05.07 19:00

УЕФА провёл жеребьёвку первого раунда квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

«Ференцварош», руководимый экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, встретится с казахстанским «Тоболом» из Костаная.

Другие пары выглядят так: «Пюник» (Армения) — «Клуж» (Румыния); ХИК (Финляндия) — РФШ (Латвия); «Дюделанж» (Люксембург) — «Тирана» (Албания); «Лудогорец» (Болгария) — «Сутьеска» (Черногория); «Балкани» (Косово) — «Жальгирис» (Литва); «Марибор» (Словения) — «Шахтёр» Солигорск (Белоруссия).

Первый матчи этой стадии турнира пройдут 5-6 июля, а ответные — 12-13 числа этого же месяца.

В минувшем сезоне «Ференцварош» дошёл до финального раунда квалификационного этапа главного клубного турнира Европы, где не сумел словить сопротивление «Янг Бойз», уступив швейцарской команде по сумме двух встреч (4:6).  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОБОЛ ФЕРЕНЦВАРОШ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
16:35 · Лига чемпионов
«Ференцварош» Черчесова встретится с «Тоболом» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов
11 Июня
13:46 · Лига чемпионов
Салах считает, что «Ливерпуль» заслуживал победить в финале Лиги чемпионов 3
07 Июня
01:42 · Франция. Лига 1
Почеттино не считает провалом вылет «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
05 Июня
13:27 · Испания. Ла Лига
Азар: «Убеждён, что впереди у меня ещё много чудесных лет»
11:19 · Лига чемпионов
«Реал» сможет потратить на трансферы больше 400 миллионов евро 1
04 Июня
19:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» получит почти полмиллиарда евро за победу в Лиге чемпионов 2
03 Июня
21:58 · Лига чемпионов
Журова отреагировала на извинения УЕФА
09:34 · Лига чемпионов
Представлен мяч нового сезона Лиги чемпионов фото
02 Июня
20:24 · Лига чемпионов
Робертсон: «Самый тяжёлый период в моей карьере»
11:34 · Лига чемпионов
Реакция Мбаппе на триумф Бензема с «Реалом» в Лиге чемпионов
10:43 · Лига чемпионов
Экс-тренер сборной России назвал причину беспорядков перед финалом Лиги чемпионов 1
06:54 · Лига чемпионов
Бускетс рассказал, что думает о победе «Реала» в Лиге чемпионов
01 Июня
22:12 · Кубок России
«Матч ТВ» сравнил зрительские аудитории финалов Лиги чемпионов и Кубка России 2
10:59 · Лига чемпионов
Аршавин — о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов: Нас бы за такое «полировали» от и до
31 Мая
23:38 · Лига чемпионов
Хорватские игроки выигрывают Лигу чемпионов на протяжении десяти сезонов подряд 1
Все новости
Рекомендуем