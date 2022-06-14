«Ференцварош» Черчесова встретится с «Тоболом» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

УЕФА провёл жеребьёвку первого раунда квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

«Ференцварош», руководимый экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, встретится с казахстанским «Тоболом» из Костаная.

Другие пары выглядят так: «Пюник» (Армения) — «Клуж» (Румыния); ХИК (Финляндия) — РФШ (Латвия); «Дюделанж» (Люксембург) — «Тирана» (Албания); «Лудогорец» (Болгария) — «Сутьеска» (Черногория); «Балкани» (Косово) — «Жальгирис» (Литва); «Марибор» (Словения) — «Шахтёр» Солигорск (Белоруссия).

Первый матчи этой стадии турнира пройдут 5-6 июля, а ответные — 12-13 числа этого же месяца.

В минувшем сезоне «Ференцварош» дошёл до финального раунда квалификационного этапа главного клубного турнира Европы, где не сумел словить сопротивление «Янг Бойз», уступив швейцарской команде по сумме двух встреч (4:6).