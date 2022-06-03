Журова отреагировала на извинения УЕФА

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала извинения УЕФА за организацию финала Лиги чемпионов.

«Для них это все не так важно, как для нас. Это у нас футбол значит все. Могут и улицы перекрыть», — цитирует слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Политик отметила, что в России спортсменов заселяют в такие места, чтобы они не попали в пробки, когда будут добираться до мест проведения соревнований. Практически недопустимо, чтобы такое качество организации мероприятия было в России. Достаточно посмотреть, как был организован и проведен чемпионат мира в 2018 году.

Ранее финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в столицу Франции.

Начало финального матча было отложено на 36 минут из-за беспорядков вокруг стадиона.