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Лига чемпионов

Журова отреагировала на извинения УЕФА

03 Июня 2022 • 21:58 Комментировать

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала извинения УЕФА за организацию финала Лиги чемпионов.

«Для них это все не так важно, как для нас. Это у нас футбол значит все. Могут и улицы перекрыть», — цитирует слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Политик отметила, что в России спортсменов заселяют в такие места, чтобы они не попали в пробки, когда будут добираться до мест проведения соревнований. Практически недопустимо, чтобы такое качество организации мероприятия было в России. Достаточно посмотреть, как был организован и проведен чемпионат мира в 2018 году.

Ранее финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в столицу Франции.

Начало финального матча было отложено на 36 минут из-за беспорядков вокруг стадиона.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов Светлана Журова
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