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Лига чемпионов

Бускетс рассказал, что думает о победе «Реала» в Лиге чемпионов

02 Июня 2022 • 06:54 Комментировать

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

Бускетс сказал Marca, что мадридский клуб выиграл в финале Лиги чемпионов, ведь команда заслужила это, так что нужно просто поздравить «Реал» с победой. Полузащитник отметил, что он немного завидует характеру «сливочных», благодаря которому команда совершает потрясающие камбэки.

Напомним, что мадридский клуб под руководством Карло Анчелотти в финале Лиги чемпионов сумел минимально обыграть «Ливерпуль» со счётом 1:0. «Реал» также одержал победу в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов Серхио Бускетс
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