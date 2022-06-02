Бускетс рассказал, что думает о победе «Реала» в Лиге чемпионов

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

Бускетс сказал Marca, что мадридский клуб выиграл в финале Лиги чемпионов, ведь команда заслужила это, так что нужно просто поздравить «Реал» с победой. Полузащитник отметил, что он немного завидует характеру «сливочных», благодаря которому команда совершает потрясающие камбэки.

Напомним, что мадридский клуб под руководством Карло Анчелотти в финале Лиги чемпионов сумел минимально обыграть «Ливерпуль» со счётом 1:0. «Реал» также одержал победу в Ла Лиге.