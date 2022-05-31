Модрич, Винисиус, Куртуа и Бензема попали в символическую сборную сезона в Лиге чемпионов

Сразу 4 футболиста мадридского «Реала» попали в символическую сборную сезона в Лиге чемпионов. Столько же представителей у «Ливерпуля». Также в составе присутствуют игроки «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Символическая сборная сезона выглядит следующим образом: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер, Виргил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Кевин де Брёйне, Лука Модрич, Фабиньо, Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Киллиан Мбаппе.

Напомним, что победителем уже прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». В финале «сливочные» минимально обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0.