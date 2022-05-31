Форвард «Реала» был назван лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был назван лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в этом сезоне.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 21-летний бразильский футболист был признан лучшим молодым игроком этого розыгрыша Лиги чемпионов. В этом сезоне Винисиус провёл в самом престижном клубном турнире Европы 13 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Стоит отметить, что Винисиус Жуниор также стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов, в котором футболисты мадридского «Реала» с большим трудом обыграли английский «Ливерпуль» со счётом 1:0.