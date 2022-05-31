Стало известен лучший игрок сезона в Лиге чемпионов

Представители УЕФА определились с футболистом, который получит награду лучшему игроку в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, награду ожидаемо получит 34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, который вместе с «королевским клубом» выиграл трофей. Француз в пятый раз в своей карьере выиграл Лигу чемпионов. Стоит отметить, что форвард также стал лучшим бомбардиром турнира. В активе Бензема солидные 15 забитых мячей.

Напомним, что в финальном поединке мадридская команда минимально переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Голом отметился бразилец Винисиус Жуниор.