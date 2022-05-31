Глава «Манчестер Сити» - о поражении от «Реала»: Перес успел меня поздравить с выходом в финал

Один из руководителей «Манчестер Сити» Хальдун аль Мубарак рассказал журналистам о поражении от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

Мубарак заявил, что президент мадридской команды в концовке уже даже успел поздравить его с выходом в финал Лиги чемпионов, но футбол иногда бывает жестком и непредсказуемым.

«После случившегося было тяжело находиться рядом с Флорентино», - сказал глава манчестерской команды.

Напомним, что мадридский клуб сумел в концовке ответного матча перевернуть ход игры и добыть путёвку в финал Лиги чемпионов. В решающем поединке «Реал» обыграл «Ливерпуль» и завоевал трофей.