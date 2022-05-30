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Лига чемпионов

Анчелотти: «С «Ливерпулем» было легче играть, чем с остальными соперниками по плей-офф»

30 Мая 2022 • 13:38 Комментировать (1)

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил, что его команде было легче играть против «Ливерпуля», чем против других клубов, с которыми «сливочные» встречались в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Думаю, что с «Ливерпулем» было легче играть, чем с остальными нашими соперниками в Лиге чемпионов. Дело в том, что у них есть чёткий стиль игры. Мы знали, что им нельзя позволять забегать в свободные пространства за спины защитников», – цитирует итальянца Daily Mirror.

Напомним, что «Реал» Мадрид в субботу обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и оформил свою четырнадцатую победу в этом турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти
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