Анчелотти: «С «Ливерпулем» было легче играть, чем с остальными соперниками по плей-офф»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил, что его команде было легче играть против «Ливерпуля», чем против других клубов, с которыми «сливочные» встречались в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Думаю, что с «Ливерпулем» было легче играть, чем с остальными нашими соперниками в Лиге чемпионов. Дело в том, что у них есть чёткий стиль игры. Мы знали, что им нельзя позволять забегать в свободные пространства за спины защитников», – цитирует итальянца Daily Mirror.

Напомним, что «Реал» Мадрид в субботу обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и оформил свою четырнадцатую победу в этом турнире.