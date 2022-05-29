В УЕФА ошибочно назвали Ерохина лучшим игроком Лиги чемпионов по точности передач

Представители УЕФА совершили ошибку, когда назвали полузащитника питерского «Зенита» Александра Ерохина лучшим игроком Лиги чемпионов в этом сезоне по точности передач.

Пресс-служба УЕФА опубликовала данные, что Ерохин сделал 98 процентов точных передач, а если быть точнее, то 26 передач из 27. Вот только это не 98, а 96 процентов, так что лучшим игроком этого розыгрыша Лиги чемпионов является не российский полузащитник «Зенита», а защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, который совершил 197 точных передач из 203.

Напомним, что Ерохин в этом сезоне сыграл в Лиге чемпионов шесть матчей, но полузащитник ни разу не вышел в стартовом составе.