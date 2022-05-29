Нападающий «Реала» стал лучшим игроком Лиги чемпионов по обводкам

Молодой бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом этого розыгрыша Лиги чемпионов по обводкам.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 21-летний бразильский игрок сделал 83 успешные обводки в 13 матчах. Занявший второе место французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман имеет в своём активе лишь 59 успешных обводок. Тройку лучших замкнул египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, который в 13 матчах 49 раз обыграл своих соперников.

Напомним, что Винисиус Жуниор стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль».