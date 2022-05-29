Куртуа стал лидером Лиги чемпионов по сэйвам в этом сезоне

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа стал лидером этого сезона в Лиге чемпионов по количеству сэйвов.

Страж ворот «королевского клуба» в 13 матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов совершил 61 спасение, что является лучшим результатом этого сезона. В тройку также вошли вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи и голкипер лиссабонской «Бенфики» Одиссеас Влаходимас. Стоит отметить, что голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер в 13 матчах Лиги чемпионов совершил всего лишь 15 сэйвов.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Реал» минимально обыграл мерсисайдскую команду со счётом 1:0.