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Лига чемпионов

Куртуа стал лидером Лиги чемпионов по сэйвам в этом сезоне

29 Мая 2022 • 10:15 Комментировать (1)

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа стал лидером этого сезона в Лиге чемпионов по количеству сэйвов.

Страж ворот «королевского клуба» в 13 матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов совершил 61 спасение, что является лучшим результатом этого сезона. В тройку также вошли вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи и голкипер лиссабонской «Бенфики» Одиссеас Влаходимас. Стоит отметить, что голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер в 13 матчах Лиги чемпионов совершил всего лишь 15 сэйвов.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Реал» минимально обыграл мерсисайдскую команду со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов Тибо Куртуа
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