Форвард «Реала» пробежал больше всех в Лиге чемпионов в этом сезоне

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пробежал больше всех в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 21-летний бразильский футболист пробежал 133 км в 13 матчах Лиги чемпионов, что является лучшим результатом этого сезона. Стоит отметить, что в тройку также вошли полузащитники «Вильярреала» Этьен Капу и Даниэль Парехо. В лидерах по пробегу также находится хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич, который пробежал 124 км.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов футболисты «Реала» минимально переиграли «Ливерпуль» со счётом 1:0 благодаря голу как раз таки Винисиуса Жуниора.