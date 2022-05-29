Канчельскис: Всегда говорил, что Анчелотти — великий тренер

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал журналистам о том, что думает по поводу работы итальянского тренера Карло Анчелотти.

Канчельскис заявил «Чемпионату», что он всегда говорил о том, что Анчелотти является великим тренером. Экс-игрок отметил, что до начала всем известных событий он должен был ехать на стажировку к итальянскому специалисту, но этим планам не суждено было сбыться. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» добавил, что ставит Анчелотти в одни ряд с Лобановским.

Напомним, что мадридский «Реал» под руководством итальянского тренера в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.