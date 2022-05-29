Стало известно, сколько денег «Реал» и другие клубы получат за участие в Лиге чемпионов

Стало известно о том, сколько денег мадридский «Реал» и другие команды получат за участие в Лиге чемпионов в этом сезоне.

По информации издания Marca, руководители УЕФА выделили около двух миллиардов евро для команд, которые участвовали в Лиге чемпионов. Каждая команда за участие в групповом этапе получит около 15 миллионов, а за каждую победу дополнительно будут выплачены ещё два с половиной миллиона. Финалисты же получат по 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что в совокупности мадридский «Реал», который стал победителем турнира, должен получить за этот сезон около 123 миллионов евро.