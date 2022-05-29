Игрок «Зенита» стал лучшим в Лиге чемпионов по точности передач

Российский полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал лучшим игроком в этом сезоне в Лиге чемпионов по точности передач.

Ерохин сыграл во всех шести матчах группового этапа в составе питерской команды. Всего полузащитник выполнил 27 передач и 26 из них оказались точными. Вторым в списке самых точных ассистентов стал защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, а тройку замкнул немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх.

Напомним, что 32-летний Александр Ерохин в этом сезоне провёл в РПЛ 28 матчей, в которых отметился семью голами и двумя ассистами.