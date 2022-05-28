Надаль присутствует на финальном матче Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль»

В эти минуты проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» играет с «Ливерпулем».

На стадионе «Стад де Франс» во Франции присутствует испанский теннисист, болельщик «Реала» Рафаэль Надаль. На кадрах, которые показал оператор также присутствует известный бывший форвард сборной Бразилии Роналду, экс-полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф и другие известные спортсмены.

Надаль является поклонником «Реала» и присутствует на матче, несмотря на то, что завтра ему предстоит сыграть в четвертом круге «Ролан Гаррос» против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Следить за текстовой прямой трансляцией матча «Реал» - «Ливерпуль» можно здесь.