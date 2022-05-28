«Реал» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» объявил свой состав на финальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который стартует сегодня в 22:00 по московскому времени. В основе команды Карло Анчелотти выйдет полузащитник Федерико Вальверде.

Состав «Реала» выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа;

Эдер Милитао;

Давид Алаба;

Дани Карвахаль;

Ферлан Менди;

Тони Кроос;

Лука Модрич;

Каземиро;

Винисиус Жуниор;

Федерико Вальверде;

Карим Бензема.

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Сегодня у Карима Бензема будет уникальная возможность побить рекорд Криштиану Роналду по голам за один сезон в Лиге чемпионов. В кампании 2013/14 португалец отметился 15 мячами – у француза сейчас столько же.