«Реал» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» объявил свой состав на финальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который стартует сегодня в 22:00 по московскому времени. В основе команды Карло Анчелотти выйдет полузащитник Федерико Вальверде.
Состав «Реала» выглядит следующим образом:
Тибо Куртуа;
Эдер Милитао;
Давид Алаба;
Дани Карвахаль;
Ферлан Менди;
Тони Кроос;
Лука Модрич;
Каземиро;
Винисиус Жуниор;
Федерико Вальверде;
Карим Бензема.
Сегодня у Карима Бензема будет уникальная возможность побить рекорд Криштиану Роналду по голам за один сезон в Лиге чемпионов. В кампании 2013/14 португалец отметился 15 мячами – у француза сейчас столько же.