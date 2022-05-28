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Лига чемпионов

Петржела: В финале Лиги чемпионов хотел бы болеть за «Зенит», но этого никогда не случится

28 Мая 2022 • 12:43 Комментировать

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал журналистам, что ему очень жаль из-за того, что российские клубы в ближайшее время не выступят в Лиге чемпионов.

Петржела сказал Sport24, что в финале Лиги чемпионов ему очень хотелось бы поболеть за «Зенит», но этого никогда не случится. Тренер отметил, что ему очень жаль, что Лига чемпионов надолго закрыла свои двери для российских клубов. Экс-наставник «Зенита» считает, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге был бы одним из лучших в истории.

Напомним, что из-за ситуации на Украине руководители УЕФА перенесли финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Российские клубы также были отстранены от еврокубков.

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Властимил Петржела Лига Чемпионов
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