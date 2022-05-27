Трент: «Мы воодушевлены тем, что нам придётся сыграть в финале Лиги чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о настроении своей команды перед финалом Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, поединок между «скаузерами» и «сливочными» пройдёт завтра в Париже в 22:00 по московскому времени.

«Если бы наш сезон закончился в воскресенье матчем против «Вулверхэмптона», это было бы грустно. Мы хотим выиграть трофей в последнем матче. Финал Лиги чемпионов нас воодушевляет. Это самый важный матч в клубном футболе. Мы счастливы, что сыграем в этом матче», – цитирует англичанина BT Sport.

Напомним, что ранее «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок лиги и Кубок Англии.