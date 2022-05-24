В ближайшие выходные состоится финальный матч Лиги чемпионов. За европейскую клубную корону поборются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Пресс-служба турнира в социальных сетях представила мяч, которым испанская и английская команды сыграют на «Стад де Франс». Мяч, который изготовила немецкая компания adidas, выполнен в бело-серебристой расцветке. На мяче на двух языках, русском и английском, написано слово «мир» (peace).

Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится в субботу, 28 мая, в Париже. Стартовый свисток на «Стад де Франс» прозвучит в 22:00 по московскому времени.