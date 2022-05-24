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Лига чемпионов

Бензема высказался о рекорде Роналду в Лиге чемпионов

24 Мая 2022 • 11:26 Комментировать

Лидер нападения мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о достижении своего экс-партнера по команде Криштиану Роналду, забившего рекордные 17 голов за один сезон в Лиге чемпионов.

«Рекорды существуют для того, чтобы из бить. Я всегда выкладываюсь в матчах, стараюсь максимально помогать команде. Голы и ассисты очень важны, однако самое главное - победа», - приводит слова французского бомбардира пресс-служба УЕФА.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Бензема отметился 15 результативными ударами.

28 мая «Реал» сыграет в финале турнира с «Ливерпулем». Встреча состоится в Париже на арене «Стад де Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема
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