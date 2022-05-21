Чеферин: «Женский футбол растёт»

В Турине состоялся финал женской Лиги чемпионов, в нем «Лион» победил «Барселону». Награды как победившим, так и проигравшим вручал Александр Чеферин - словенский президент УЕФА. После игры он рассказал о развитии женского футбола, дав понять, что уделяет этому самое пристальное внимание.

- В последние годы женский футбол стабильно растет, а мы делаем и вкладываем в это очень много усилий. Еще пять лет назад это был совершенно другой спорт. Многие считают, что женщины не должны играть в футбол, но время показывает, что это ошибочное мнение, - цитирует Чеферина итальянское издание ITASportPress.