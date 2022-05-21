Футболистка «Лиона» повторила «вечный» рекорд ди Стефано

Как мы уже сообщали, в финальном матче женской Лиги чемпионов «Лион» оказался сильнее «Барселоны» - француженки забили три мяча, на что «Барселона» ответила лишь одним голом. Второй мяч в этой игре забила Ада Эдеберг, при этом он стал победным. К тому же, Ада забила уже в четвертом финале Лиги чемпионов для женщин - ранее она делала это в 201, 2018, 2019, и, наконец, сейчас.

Эдеберг - второй человек, который забивал в четырех финалах Кубка чемпионов или Лиги чемпионов. Первым был легендарный аргентинский нападающий Альфредо ди Стефано из мадридского «Реала» - более шестидесяти лет тому назад.