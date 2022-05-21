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Лига чемпионов

Ровно 14 лет назад Криштиану Роналду впервые выиграл Лигу чемпионов - и случилось это в Москве

21 Мая 2022 • 21:01 Комментировать
Ровно четырнадцать лет тому назад в Москве состоялся финальный матч Лиги чемпионов - в нем впервые в своей истории сыграл «Челси». Соперником «пенсионеров» стал «Манчестер Юнайтед» - таким образом, это был первый финал Лиги чемпионов чисто среди английских клубов.

Основное время закончилось вничью со счетом 0:0, а вот в серии пенальти легендарный промах допустил Джон Терри, ветеран «Челси» - он поскользнулся и пробил в сторону от ворот. И «Манчестер Юнайтед» выиграл трофей - а для выступавшего в его составе Криштиану Роналду это была первая из пяти побед в Лиге чемпионов.

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