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Лига чемпионов

На финал женской Лиги чемпионов проданы 35 тысяч билетов, он состоится завтра

20 Мая 2022 • 22:32 Комментировать

В субботу в итальянском Турине определится обладатель женской Лиги чемпионов в текущем году. В финальном матче сойдутся великолепная женская команда «Барселоны», которая выиграла в прошлом году этот турнир, а сейчас добилась максимальных показателей в испанском чемпионате, вынося всех с неприличным счетом, а также «Лион». Француженкам тоже есть что показать своим соперницам - с 2016 по 2020 год они выиграли пять ЛЧ кряду!

Пока что на матч проданы 35 тысяч билетов, и эта цифра уже вряд ли сильно изменится, потому что финал пройдет уже в субботу. Любопытно, что поклонников «Лиона» на трибунах будет больше - 13 тысяч проданных билетов по запросам из Франции, и лишь 3500 по заявкам из Испании. Цены на билеты начинаются от 10 евро, причем самые дешевые билеты по-прежнему есть в наличии, уточняет ITASportPress.

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