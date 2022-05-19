Фабиньо высказался о камбэках «Реала» в Лиге чемпионов

Бразильский опорник «Ливерпуля» Фабиньо высказался по поводу камбэков мадридского «Реала» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Фабиньо сказал, что ему удалось посмотреть последние матчи «королевского клуба» в Лиге чемпионов. Бразилец отметил, что камбэки «Реала» показывают, что у команды есть характер и нечто особенное, что помогает «сливочным» успешно выступать в еврокубках. Полузащитник добавил, что «Реал» заслужил выход в финал Лиги чемпионов, ведь команда проводит прекрасный сезон.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».