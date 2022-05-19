Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Верратти назвал самую большую несправедливость, с которой столкнулся «ПСЖ» в Лиге чемпионов

19 Мая 2022 • 07:11 Комментировать

Опорный хавбек «ПСЖ» Марко Верратти вспомнил о поражении от каталонской «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2016/2017.

«Самой большой несправедливостью для «ПСЖ» в ЛЧ было поражение от «Барселоны» в ответном матче. Если бы был другой судья, мы бы никогда не проиграли с таким разгромным счетом (1:6). Считаю этот результат самой большой несправедливостью, с которой столкнулся наш клуб», - передает слова итальянца Le Parisien.

Тогда «ПСЖ» в первом матче разгромил «Барселону» со счетом 4:0, однако на «Камп Ноу» разбазарил преимущество, пропустив шесть голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Марко Верратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
07:18 · Лига чемпионов
Миятович оценил расклад сил в финале «Реал» - «Ливерпуль»
07:11 · Лига чемпионов
Верратти назвал самую большую несправедливость, с которой столкнулся «ПСЖ» в Лиге чемпионов
18 Мая
23:37 · Лига чемпионов
Модрич: Трудно объяснить, что происходит на «Бернабеу» в вечера Лиги чемпионов
23:24 · Лига чемпионов
Верратти: «ПСЖ» станет лучшим клубом мира 1
13:10 · Франция. Лига 1
Месси намерен выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне 3
10:18 · Лига чемпионов
Алаба готов сыграть в финале Лиги чемпионов
10:10 · Англия. Премьер-лига
Чеферин: «Реал» опытная команда, но со слабой защитой»
02:19 · Италия. Серия А
Маркизио – Дибале: «Надеялся, что однажды ты выиграешь Лигу чемпионов для «Ювентуса»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпуль» превосходит «Реал»
01:09 · Франция. Лига 1
Месси сосредоточен на победе в Лиге чемпионов с «ПСЖ» в следующем сезоне 3
00:01 · Лига чемпионов
Каррагер назвал главного конкурента Бензема в борьбе за «Золотой мяч»
17 Мая
08:37 · Лига чемпионов
Клопп дал точный ответ по участию Салаха и ван Дейка в финале Лиги чемпионов
16 Мая
15:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп поделился надеждами на финал Лиги чемпионов 1
14:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» получил дополнительный день для подготовки к финалу Лиги чемпионов
02:50 · Италия. Серия А
Наставник «Интера» рассказал о своём главном сожалении в текущем сезоне
Все новости
Рекомендуем