Верратти назвал самую большую несправедливость, с которой столкнулся «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Опорный хавбек «ПСЖ» Марко Верратти вспомнил о поражении от каталонской «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2016/2017.

«Самой большой несправедливостью для «ПСЖ» в ЛЧ было поражение от «Барселоны» в ответном матче. Если бы был другой судья, мы бы никогда не проиграли с таким разгромным счетом (1:6). Считаю этот результат самой большой несправедливостью, с которой столкнулся наш клуб», - передает слова итальянца Le Parisien.

Тогда «ПСЖ» в первом матче разгромил «Барселону» со счетом 4:0, однако на «Камп Ноу» разбазарил преимущество, пропустив шесть голов.