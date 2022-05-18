Алаба готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба полностью восстановился после травмы и сможет помочь мадридскому клубу в финале Лиги чемпионов.

По информации издания Marca, 29-летний австрийский футболист уже приступил к полноценным тренировкам вместе с мадридской командой. Алаба может попасть в заявку на предстоящий матч испанского чемпионата с «Бетисом». Защитник будет полностью готов к финалу Лиги чемпионов, в котором «Реал» должен будет сыграть с «Ливерпулем».

Напомним, что в этом сезоне Давид Алаба провёл в испанской лиге 30 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.