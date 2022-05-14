Почеттино: «ПСЖ» был ближе к победе над «Реалом», чем «Челси» и «Манчестер Сити»

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что его команда была ближе всех к победе над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

Почеттино сказал, что парижская команда была намного ближе к победе над «Реалом» в Лиге чемпионов, чем «Челси» и «Манчестер Сити». Аргентинский специалист отметил, что футболисты «ПСЖ» должны были обыгрывать мадридский клуб, но парижанам в некоторых моментах просто не очень везло.

Напомним, что в 1/8 финала подопечные Маурисио Почеттино по сумме двух матчей уступили «Реалу», который недавно вышел в финал Лиги чемпионов.