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Лига чемпионов

Почеттино: «ПСЖ» был ближе к победе над «Реалом», чем «Челси» и «Манчестер Сити»

14 Мая 2022 • 09:35 Комментировать (1)

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что его команда была ближе всех к победе над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

Почеттино сказал, что парижская команда была намного ближе к победе над «Реалом» в Лиге чемпионов, чем «Челси» и «Манчестер Сити». Аргентинский специалист отметил, что футболисты «ПСЖ» должны были обыгрывать мадридский клуб, но парижанам в некоторых моментах просто не очень везло.

Напомним, что в 1/8 финала подопечные Маурисио Почеттино по сумме двух матчей уступили «Реалу», который недавно вышел в финал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов Маурисио Почеттино
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