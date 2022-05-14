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Лига чемпионов

Чеферин: «Новая Лига чемпионов - последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

14 Мая 2022 • 09:27 Комментировать

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал новый формат проведения Лиги чемпионов. Он считает, что новый регламент еврокубка положит конец разговорам о Суперлиге.

«Идея Суперлиги Европы была сумасшествием. Если бы ее запустили, то это повлекло бы за собой полное разрушение футбола.

Новый формат Лиги чемпионов – последний гвоздь в крышку гроба этого проекта. Хотя Суперлига была и так обречена, но теперь мы покончили с ней раз и навсегда», - цитирует руководителя Cope.

Напомним, что ранее УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов. Ознакомиться с деталями можно, перейдя по ссылке.

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Александер Чеферин
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