Чеферин: «Новая Лига чемпионов - последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал новый формат проведения Лиги чемпионов. Он считает, что новый регламент еврокубка положит конец разговорам о Суперлиге.

«Идея Суперлиги Европы была сумасшествием. Если бы ее запустили, то это повлекло бы за собой полное разрушение футбола.

Новый формат Лиги чемпионов – последний гвоздь в крышку гроба этого проекта. Хотя Суперлига была и так обречена, но теперь мы покончили с ней раз и навсегда», - цитирует руководителя Cope.

Напомним, что ранее УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов. Ознакомиться с деталями можно, перейдя по ссылке.