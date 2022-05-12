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Лига чемпионов

Салах – о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала»: «Надеюсь, мы отомстим»

12 Мая 2022 • 20:32 Комментировать (1)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финальной встречи в Лиге чемпионов против «Реала».

«Я помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера.

Мы хорошо готовы. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить в предстоящем финале», – сказал футболист в интервью beIN Sports.

Напомним, в сезоне-2017/18 «Ливерпуль» уже встречался с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Тогда встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «сливочных».

Финальная встреча между командами состоится 28 мая в Париже. Начало – в 22:00 мск.

«Королевский» клуб является рекордсменом по количеству побед в ЛЧ. Мадридская команда побеждала в турнире 13 раз. «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов 6 раз и трижды выходил в финалы, в которых уступал.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов Мохамед Салах
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