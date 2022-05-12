Салах – о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала»: «Надеюсь, мы отомстим»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финальной встречи в Лиге чемпионов против «Реала».

«Я помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера.

Мы хорошо готовы. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить в предстоящем финале», – сказал футболист в интервью beIN Sports.

Напомним, в сезоне-2017/18 «Ливерпуль» уже встречался с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Тогда встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «сливочных».

Финальная встреча между командами состоится 28 мая в Париже. Начало – в 22:00 мск.

«Королевский» клуб является рекордсменом по количеству побед в ЛЧ. Мадридская команда побеждала в турнире 13 раз. «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов 6 раз и трижды выходил в финалы, в которых уступал.