Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал новый регламент Лиги чемпионов УЕФА, который вступит в силу с 2024 года.

«Не успеваем за ними, когда они это всё умудряются делать. То они время хотят сокращать, то добавляют что-то, то убирают. Не знаю, честно. На данный момент 50 на 50. Пока мы не увидим новый формат в действии, оценку давать очень трудно. Лига чемпионов и сейчас дарит нам много эмоций. Мы видели на примере плей-офф этого года, какие сумасшедшие игры были. Сейчас ты знаешь своих соперников по группе, готовишься к ним. Ты понимаешь, кто на что способен, следишь за ними. Болельщики покупают билеты на определённую команду, а в новой системе ты уже не будешь знать, кто твой соперник. Не знаю, плюс это или минус. Вот проводили чемпионат Европы по новой системе, во многих городах и странах. Кому-то понравилось, а кому-то нет. Будут сторонники и с той, и с другой стороны.

Прежде всего, проблемы могут быть в организационном плане. Вот мы проводили чемпионат мира в 2018 году. Сколько болельщиков ведь к нам приехало, очень много со всех стран. А на чемпионате Европы мы такого уже не увидели. На один матч кто-то приехал, а кто-то и не приезжал. Но в России мы иностранных болельщиков видели немного. В Лиге чемпионов возможно будет также. Не знаю, надо ещё это всё испытывать. Пока 50 на 50.

Нынешняя система нормальная. Все радуются, все довольны ведь. Мы увидели такие четвертьфиналы, такие полуфиналы. Групповые матчи тоже интересные. Чем она плоха? Я понимаю, что нужно менять что-то, когда что-то плохо. А если всё нормально, зачем менять что-то? Никто же не жаловался на эту систему», - сказал Мостовой.