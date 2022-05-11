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Лига чемпионов

Чеферин: «Новый формат Лиги чемпионов – это не реверанс в сторону Суперлиги»

11 Мая 2022 • 12:55 Комментировать

Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на вопросы L’Équipe по поводу нового формата Лиги чемпионов, который начнет работать с сезона 2024-25 годов.

Прежде всего он указал, что новый формат – это не уступка командам, которые пытались создать проект Суперлиги.

Также он отметил, что швейцарская система позволит держать накал борьбы до последнего тура.

«Будет куда интереснее. В нынешнем формате, с групповыми этапами, вы знаете, какие клубы выйдут в плей-офф после двух или трех игр. С 2024 года это будет не так просто, даже для «больших» клубов», - сказал Чеферин.

Кроме того, он сообщил, что УЕФА отказалась от первоначальной идеи проводить 10 игровых дней, сочтя, что это будет слишком изматывающим для команд. Было решено остановиться на восьми турах.

Что касается «Финала четырех», то Чеферин объяснил, что такой формат будет неудобен клубам и телевидению, так как они заинтересованы в доходах от продажи билетов и прав на телетрансляции. «Вещатели хотят больше игр.

Поэтому мы отказались от этой идеи», - заключил президент УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов Александр Чеферин
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