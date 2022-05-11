Президент УЕФА нахваливает новый формат Лиги чемпионов

Как мы уже сообщали, Лига чемпионов снова будет переформатирована, в ней появится групповой этап с 36-ю командами, и это случится начиная с сезона 2024/2025. Президент УЕФА, словенец Александр Чеферин, выступил в защиту нового формата. особенности которого сейчас простым любителям футбола не совсем понятны.

- УЕФА подтвердил, что уважает фундаментальные ценности футбола, спортивные принципы игры. Решение было принято после обширных консультаций с игроками, тренерами, болельщиками, представителями федераций, клубов и так далее. Мы уверены, что новый формат предоставит оптимальные условия для роста конкурентоспособности турнира, - заявил Чеферин, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.