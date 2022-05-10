Проклятие или шанс для России в Лиге чемпионов: К чему приведёт обнуление коэффициентов УЕФА

УЕФА меняет систему Лиги чемпионов с сезона 2024/25. Помимо прочего участники будут определяться не по таблице клубных коэффициентов за предыдущие 5 лет, а по спортивном принципу. Сетевое издание «Евро-Футбол.ру» размышляет, как это скажется на российских клубах.

Наконец-то УЕФА уходит от устаревшей системы с таблицей коэффициентов, когда количество клубов в Лиге чемпионов определяется результатами по итогам 5 предыдущих лет. Благодаря этому один или два успешных сезона гарантировали стране безбедное существование в течение пары лет.

Самой показательной в этом смысле была извечная борьба России и Португалии за шестое место, которое давало право заявлять по две команды в групповой этап Лиги чемпионов, ещё одну - в отбор и иметь большее представительство в Лиге Европы. На деле это приводило к тому, что менее сильные команды от стран получали представительство в еврокубках и быстро вылетали. В итоге Россия и Португалия просто чередовались на шестой позиции.

Хочется верить, что уж к сезону 2024/25 Россия вернётся в Лигу чемпионов, так что не лишним будет подумать, как реформа УЕФА скажется на России. Ответ в общем-то очевидный – на первых порах точно негативно. Мы видим, как рейтинг нашей страны в таблице коэффициентов стремительно рухнул за пару лет, и шестого-седьмого места мы на всех парах летим в третий десяток.

С учётом отлучения от еврокубков, которое неизвестно когда закончится, легко понять, что попасть в Лигу чемпионов нам теперь будет очень сложно. Если Россия вернётся в еврокубки через сезон, то уже известно, что мы потеряем гарантированное место на групповом этапе, а нашему чемпиону придётся проходить минимум два отборочных этапа. Если же наше отлучение продлится, то всё станет ещё сложнее.

С другой стороны, новая система УЕФА даёт всем примерно равные шансы. Если представители страны провели один хороший сезон, то на следующий получают большее представительство. Ещё один успешный – ещё большее. Зато провалили сезон – простите, подвиньтесь.

Учитывая, что рейтинг России к сезону 2024/25 явно будет довольно низкий, то нашим командам всё придётся доказывать на поле. При успешном выступлении сможем быстрее вернуть себе хорошую квоту. Если же наши коллективы будут играть так, как в последние годы (за исключением нынешнего евросезона), то зачем они нужны в Лиге чемпионов? Звучит жёстко, но справедливо. УЕФА хочет создать из Лиги чемпионов аналог Суперлиги, где нужны только сильнейшие коллективы. Успехи пятилетней давности роли играть не должны.

Дальше же каждый может решать сам. Пессимисты вольны считать, что Россия теперь в Лиге чемпионов будет появляться редко от случая к случаю. Оптимисты же могут верить в то, что наши команды, достигнув дна, оттолкнуться и начнут прогрессировать, а это позволит в какой-то перспективе вновь видеть наших представителей в Лиге чемпионов в количестве двух, а то и трёх.

Роман Андреев