УЕФА создал топ-клубам свою Суперлигу

Исполком УЕФА утвердил изменения в проведении Лиги чемпионов. С сезона 2024/25 будет увеличено количество участников турнира, а также упразднят групповую стадию в классическом виде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Когда год назад топ-клубы объявляли о создании своей Суперлиги, УЕФА предложил реформу Лиги чемпионов. Главное новшество заключается в структуре проведения турнира. С сезона 2024/25 больше не будет групповой стадии, где топ-клубы гарантированно получали одного или двух абсолютно проходимых соперников. Эти поединки не дают возможность зарабатывать в должной мере.

Теперь же топ-клубы могут играть только с топ-клубами, в то время как «Мальмё», «Шериф», «Бешикташ» и остальные подобные команды будут играть друг с другом. Есть только одно «но». Для этого топ-клубам надо будет побеждать. Если кто-то начнет терять очки, то придётся разбираться как раз с менее статусными соперниками.

В целом, получилось примерно то, чего все и хотели. Большие команды получат возможность чаще играть друг с другом, чтобы больше зарабатывать. При этом УЕФА оставил возможность менее статусным клубам встречаться с топами. «Вильярреал» или «Порту» всё также могут претендовать на звание сильнейшего в Европе, обыгрывая грандов.

При этом УЕФА явно позаботился и о себе. Судя по всему, действительно теперь мы будем видеть больше матчей среди топ-клубов. Это, конечно, удорожит телеправа, что поможет зарабатывать ещё больше. Увеличение числа участников (с 32 до 36) намекает, что нас ждёт больше топ-клубов в турнире. Из-за нынешней ситуации ежегодно в Лиге чемпионов не участвует один или два английских топ-клуба (а «Ньюкасл» может увеличить), нет какой-то статусной команды из Италии. Наверняка, что квоту увеличит в пользу топ-лиг.

Отдельно хочется поблагодарить УЕФА за идею определять количество участников от результатов предыдущего года, а не от клубных коэффициентов. Вот этот подсчёт по итогам пяти лет давно стал какой-то странной данью традиции. Пятилетка – это очень большой срок, за который в футболе многое менялось. Сейчас же Лига чемпионов будет намного более живым организмом, реагируя на текущие реалии. Можно вспомнить, как пару лет назад доминировал испанский чемпионат, и казалось, что там можно найти 5-6 достойных участников. Сейчас в абсолютном топе Англия.

Болельщиков изменения могут пугать. Сложно пока сказать, что получится от той же швейцарской системы. У неё есть свои недостатки. Самый очевидный для болельщиков – невозможность что-то спланировать. В последние годы поклонники российских клубов могли в августе запланировать себе евровыезда. Теперь же в Лиге чемпионов ничего заранее решить будет нельзя.

Тем не менее, всем надо понимать. Реформа Лиги чемпионов – это новый консенсус УЕФА с топ-клубами. Хотите играть друг с другом – пожалуйста. Правда, пока сложно сказать, как долго этот новый консенсус устоит. Всё же топ-клубы хотят играть друг с другом постоянно. Новый же формат дает такую возможность только при условии успешных результатов. Можно вспомнить, что в нынешнем сезоне «Интер» в стартовых двух матчах лишь раз сыграл вничью, «Барселона» дважды уступила, а «Милан» и «Лейпциг» вовсе в первых четырёх турах набрали всего по одному очку. В швейцарской системе они достаточно быстро могут опуститься и начать играть далеко с грандами, с которыми хотят.

Роман Андреев